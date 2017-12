Deve rispondere di lesioni personali e violazione di domicilio il 50enne di Pontedera, in provincia di Pisa, che ieri ha trasformato il tradizionale pranzo di Natale in una violenta aggressione a uno dei commensali: i carabinieri locali o hanno arrestato, dopo un pomeriggio in cui l'uomo aveva litigato con i parenti per motivi banali. Secondo quanto ricostruito dagli stessi militari dell’Arma, il cinquantenne avrebbe prima schiaffeggiato suo suocero, poi il padrone di casa del parente dopo aver letteralmente sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento del malcapitato e averlo aggredito a calci e pugni con inaudita violenza. Ad evitare guai peggiori per i presenti, è stato l'intervento di un carabinieri fuori servizio che abita nello stesso condominio dove è avvenuta l'aggressione: udito il trambusto, si è precipitato in soccorso del vicino di casa.

La lite sarebbe scoppiata per motivi banali e, in particolare, per un rimprovero che il suocero aveva rivolto al cinquantenne per l'atteggiamento tenuto durante il pranzo proprio nei confronti dell'altro invitato, 33enne. Il genero prima se l'è presa con lui prendendolo a schiaffi e, poche ore dopo, ha raggiunto a casa l’altro parente, ha sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento e lo ha preso a pugni e calci. L’arrestato, prima portato in caserma anche per aiutarlo a ritrovare la calma, si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, fissato per la mattina del 27, in tribunale a Pisa.