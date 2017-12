Zach Kilkenny è un bimbo di dieci anni allegro e che ama divertirsi come tutti i suoi coetanei ma purtroppo per lui non può farlo come gli altri bimbi. Come racconta la mamma, infatti, ogni agitazione di troppo e persino il semplice soffiare in un palloncino da gonfiare potrebbe essergli fatale. "Mio figlio è una bomba a orologeria,qualsiasi movimento di troppo potrebbe ucciderlo" ha spiegato la donna, la 46enne Jane Kilkenny, originaria di Doncaster, nel South Yorkshire, preoccupata per ciò che riserva il futuro per suo figlio. Zach infatti soffre di una grave sindrome, la malattia di moyamoya, una rara condizione che limita il flusso di sangue al cervello

La madre deve evitare che faccia cose normali per un bambino della sua età come andare sulle giostre e in bici perché ogni attività che scatena emozioni in lui potrebbe innescare un colpo potenzialmente mortale. Anche durante le feste deve evitare che si scateni o si lanci in esercizi comuni come soffiare nei palloncini. La 46enne deve anche costringerlo a bere costantemente acqua perché altrimenti la disidratazione potrebbe ulteriormente restringere il flusso sanguigno."È un ragazzo straordinario e sono molto orgogliosa di lui perché ci sono cose che non possiamo lasciargli fare ma non si lamenta mai", ha rivelato la donna .

La scoperta è avvenuta all'improvviso mentre la famiglia era in vacanza in Spagna. Il piccolo è stato colpito da ictus e i test successivi hanno stabilito la terribile diagnosi. Dopo altri accertamenti e consulti, i genitori hanno deciso di portarlo in Svizzera per una costosa operazione e ora Zack è stabile ma potrebbe essere colpito da un nuovo ictus in ogni momento. "Per questo Zach deve anche evitare cose che gli altri bambini considerano un divertimento innocuo"ha spiegato la mamma .