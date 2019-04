Drammatico incidente mortale a Potenza, in Basilicata. Un uomo di 42 anni , M.G, è morto al volante della sua auto dopo aver sbandato ed essere precipitato per diversi metri all'interno del cortile di un condomino. La tragedia si è consumata nella mattinata di domenica, intorno alle 10, in viale Marconi. L'automobilista ha improvvisamente sbandato con la sua vettura, un'Alfa Romeo modello Giulia, innescando una carambola in strada che per puro caso non ha coinvolto altri mezzi e che purtroppo si è conclusa con la caduta da alcuni metri di altezza e il capovolgimento dell'auto. Dopo aver perso il controllo della sua auto, il mezzo come se fosse impazzito ha urtato prima contro dei paletti antistanti una banca, poi ha sfondato il guard rail che si trovava sul lato opposto della carreggiata e infine è caduta giù ribaltandosi.

Per la vittima, un padre di due bambini residente proprio a Potenza, non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe stato sbalzato via dall'abitacolo durante la carambola in strada e non è precipitato dal ponte. I soccorritori del 118 lo hanno rivenuto riverso a terra a bordo strada esanime. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. I medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto. Tanto spavento anche per i condomini del palazzo, i primi ad avvertire i soccorsi con una chiamata alla polizia, destati da un improvviso botto. L'auto infatti si è schiantata con violenza anche contro le pareti di un appartamento dello stabile, vicino ad un balcone, prima di cadere giù nel cortile sottostante, danneggiando anche parte della facciata che dà sulla strada. Sul posto oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruirle l'esatta dinamica dell'incidente stradale, anche i vigili del fuoco che hanno dovuto invece recuperare la vettura dal cortile attraverso imbracature e un'autogrù.