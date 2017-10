Una vera e propria tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri a Teana, comune di circa seicento anime in provincia di Potenza. Un ragazzino di 13 anni ha ucciso la nonna, Maria Antonia Rondinelli, 67enne, con un colpo partito sembra accidentalmente da un fucile. L’arma apparterebbe al padre del tredicenne: l'uomo era da poco tornato da una battuta di caccia. L’anziana sarebbe stata colpita in volto.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Senise, anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far nulla per salvare la donna. Sul posto anche il medico legale per gli accertamenti del caso. La comunità di Teana, centro situato all’interno del Parco Nazionale del Pollino, è sotto choc per quanto accaduto. Sull'episodio, avvenuto nella casa della vittima, indagano gli stessi militari della stazione locale e del Comando provinciale di Potenza. Sequestrata l’arma legalmente detenuta dal padre del minore.

Gli inquirenti stanno cercando di capire quali siano le responsabilità e perché il 13enne stesse maneggiando il fucile. La salma della vittima è stato trasferita nell’ospedale di Lagonegro dove un medico legale dell’Azienda sanitaria di Potenza ha effettuato una prima ispezione cadaverica, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria.