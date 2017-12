La loro auto è andata a schiantarsi con violenza e a tutta velocità contro un guard rail, che è penetrato all'interno dell'abitacolo, devastandolo, per cause ancora in via di accertamento. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti e si sono trovati davanti quel cumulo di rottami non avrebbero mai pensato di trovare vivi i tre ragazzi che erano a bordo. E' un vero e proprio miracolo quello successo sulla SP24 a Posada, in provincia di Nuoro, dove intorno alle 03:00 della notte tra sabato 30 e domenica 31 dicembre, una Fiat Panda è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale.

Le condizioni dei tre passeggeri della vettura, di età compresa tra i 24 e i 22 anni e originari di Siniscola, sono comunque gravi, per cui i sanitari del 118 giunti sul luogo li hanno immediatamente trasferiti al pronto soccorso. Secondo il quotidiano La Nuova Sardegna, a destare maggiori preoccupazioni sarebbe Roberto Mazzette, classe 1993, che è stato ricoverato in codice rosso, mentre gli altri due, Manuel Satta e Angelo Amabile, sono arrivati in ospedale in codice giallo. Intanto, gli inquirenti si stanno occupando dei rilievi sul luogo dell'incidente per cercare di ricostruirne l'esatta dinamica.