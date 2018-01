Gravissima tragedia nelle scorse ore in un centro ricreativo in Portogallo. A causa di un improvviso incendio scoppiato nell'edificio che era pieno di persone, si contano almeno otto morti mentre sono oltre una trentina i feriti, tra quelli rimasti ustionati e gli intossicati dal fumo. Purtroppo il già tragico bilancio dell'accaduto è solo parziale visto che tra i feriti alcuni attualmente sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Il dramma nella tarda serata di sabato all'interno della sede di un'associazione di Vila Nova da Rainha, nel comune di Tondela, a circa 250 chilometri a nord di Lisbona, nel nord del Portogallo.

Per una tragica beffa proprio quella serata il centro ricreativo era pieno di persone perché era in corso una festa con relativo torneo di carte. "Circa 70 persone stavano cenando nell'edificio quando le fiamme sono divampate", ha spiegato il responsabile della Protezione civile locale, Paulo Santos, che è intervenuto sul posto con vigili del fuoco e forze si polizia. Nella serata era previsto anche un torneo di Sueca, un gioco di carte molto popolare in Portogallo.

Secondo le autorità portoghesi, i feriti soccorsi in totale sono stati 35, di cui 6 in gravi condizioni. L'operazione si soccorso ha coinvolto oltre 170 uomini dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia, oltre a decine di veicoli e tre elicotteri. Sul caso è stata avviata una inchiesta per accertare i fatti ed eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, anche in base alle testimonianze dei presenti, sembra che all'origine del devastante rogo ci sia stato un malfunzionamento di una vecchia stufa nella parte superiore dell'edificio.