Una pittrice inglese di cinquanta anni è stata arrestata a Portofino dopo avere tentato di rubare uno yacht Sangermani dal valore di 150.000 euro. Da quanto emerso, la donna con nonchalance è salita sulla barca, un Day Cruiser, si è messa al timone e, dopo avere liberato gli ormeggi, ha tentato di dirigersi verso l’uscita del porto. Purtroppo per lei, però, uno degli ormeggiatori si è accorto di quanto stava accadendo e ha immediatamente lanciato l’allarme. Ha chiamato carabinieri e Capitaneria di Porto nel momento in cui non ha riconosciuto la pittrice come membro dell’equipaggio e nel frattempo è saltato sulla barca e l’ha riportata nel molo prima che si dirigesse in mare aperto. Dopo un’iniziale resistenza, la cinquantenne che sperava di poter allontanarsi da Portofino in barca si è calmata e i militari dell’Arma di Portofino l’hanno arrestata per tentato furto.

Era stata già denunciata per non aver pagato trattamenti estetici per 150 euro – Dagli accertamenti svolti dai militari si è scoperto che si tratta di una pregiudicata, già ricercata per reati commessi in passato, e che nei giorni scorsi si era fatta notare per aver avuto altri problemi in Italia. Ad esempio era stata denunciata per non avere pagato alcuni trattamenti estetici per un valore di 150 euro in un salone di bellezza di Santa Margherita. Ieri mattina il Tribunale di Genova ha convalidato l’arresto della donna, alla quale dopo il rilascio è stato vietato di dimorare in provincia di Genova. Al suo consolato la pittrice ha fatto sapere di non aver alcuna intenzione di rientrare in patria.