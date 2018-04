Un carabiniere della Compagnia di Porto Torres, in Sardegna, è stato ferito con una coltellata da un uomo che poi si è barricato nel suo appartamento in via del Mirto nella cittadina in provincia di Sassari. I militari erano intervenuti nella casa in seguito a una segnalazione per sedare una lite in famiglia quando uno di loro è stato colpito con un coltello. Il carabiniere è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari: avrebbe riportato una ferita all’addome, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il carabiniere ferito si chiama Roberto Frau, ha cinquantacinque anni ed è il fratello di Walter Frau, il militare dell'Arma vittima con un altro collega della strage di Chilivani, avvenuta il 16 agosto del 1995, quando una pattuglia di carabinieri fu protagonista di un conflitto a fuoco con un commando di malviventi.

Forze dell’ordine pronte a fare irruzione nella casa – L’uomo che lo ha ferito si chiama invece Walter Selloni ed è un quarantaduenne di Porto Torres. Da quanto ricostruito, Selloni stava picchiando la madre quando sono intervenuti i carabinieri. Gli anziani genitori dell’uomo dopo il ferimento di Frau sono stati fatti uscire, mentre il quarantaduenne è ancora barricato dentro la casa, che è circondata dai carabinieri pronti per fare irruzione. I militari sono supportati anche dai “Cacciatori di Sardegna”.