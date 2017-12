È stato trovato senza vita nella sua abitazione a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, nelle Marche, un bambino di soli due anni. A causare la tragedia sarebbero alcune complicazioni legate all'influenza che il piccolo aveva contratto nei giorni scorsi. Sono stati i suoi genitori ad allertare questa mattina, lunedì 18 dicembre, i soccorsi dopo aver notato una certa difficoltà nel respirare. Sul posto è subito intervenuto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che ha prontamente allertato l’elisoccorso dall’ospedale pediatrico Salesi di Ancona. Ma, giunti sul posto, i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il suo cuore aveva già smesso di battere, per cui si sono rivelati inutili tutti i tentativi di rianimarlo. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Fermo. Si dovranno ora aspettare i risultati dell'esame autoptico per avere un quadro più chiaro della situazione e soprattutto sulle cause della morte.