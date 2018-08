Un italiano che si trovava in vacanza in Portogallo è finito in ospedale dopo essere rimasto ferito in un bizzarro incidente al Museo Serralves di Porto. L’uomo è letteralmente caduto in un’opera d’arte. Il turista rimasto ferito ha cinquantanove anni e, da quanto emerso, è precipitato nell'esposizione “Discesa al Limbo” del celebre scultore britannico Anish Kapoor. Si tratta di un’opera d’arte che di fatto consiste in un grosso pozzo nero di due metri e mezzo di profondità. Da quanto ricostruito, il turista si è avvicinato forse troppo all’opera d’arte per capire se si trattasse di un'illusione ottica o di un vero buco nel pavimento quando a un certo punto ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vero buco.

Caduto nel buco e finito in ospedale – L'uomo è stato ricoverato nel vicino ospedale di San Antonio, dove è stato curato per diverse contusioni. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Dopo l’incidente, nonostante fossero già state prese delle misure di sicurezza per avvertire i visitatori del pericolo, il museo di Porto ha annunciato che verranno rafforzate al fine di evitare che si verifichino altri episodi del genere.