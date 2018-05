in foto: Ida Carmina (Facebook).

Ore di apprensione per il sindaco di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, la pentastellata Ida Carmina. Una testa di mucca mozzata, in stato di decomposizione, è stata ritrovata davanti al cancello della sua abitazione, che si trova in un vicolo cieco, dove vive insieme al marito e alle due figlie. La scoperta è stata fatta lo scorso 1 maggio, ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri. Si tratta probabilmente di un atto intimidatorio, sul quale già stanno indagando le forze dell'ordine. La prima cittadina del paese siciliano, eletta due anni fa tra le fila del Movimento 5 Stelle, con la sua amministrazione sta cercando di riequilibrare le finanze di un Comune ereditato con forti debiti. Proprio qualche settimana fa ne era stato dichiarato il dissesto finanziario con pesanti ripercussioni per i cittadini che alla fine pagheranno i conti del default.

Solidarietà è stata espressa da Luigi Di Maio, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: "Tutto il MoVimento 5 Stelle è con Ida Carmina. Le intimidazioni non ci fermeranno". Anche i colleghi del partito locale hanno mostrato la loro vicinanza alla donna: "Gesti del genere – sottolineano i deputati a palazzo dei Normanni – dimostrano solo la viltà e codardia di chi li mette in opera, ma non fiaccano certamente la tenacia e la caparbietà dell’azione amministrativa finora portata avanti dal nostro sindaco. Ad Ida, alla sua famiglia e alla sua giunta il nostro più caloroso abbraccio". Non è, per altro, la prima volta che la sindaca si trova in una simile condizione. Già a maggio dello scorso anno la sua casa estiva di contrada Scavuzzo era stata messa a soqquadro da ignoti malviventi che però non hanno portato via nulla. La preoccupazione di Ida Carmina, avvocato e insegnante di Diritto, è tanta, mentre la polizia sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

"Non volevo che si sapesse per evitare strumentalizzazioni – ha dichiarato la protagonista della vicenda -. Non lo so se è una intimidazione o meno, di certo lo spettacolo e il suo significato sono stati davvero inquietanti. E non soltanto per me, ma anche per la mia famiglia. Non so davvero cosa pensare, è stato inquietante certo, ma a prescindere dalla lettura che gli si voglia dare, io sono serena e continuerò ad andare avanti".