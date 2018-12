Dopo l'ennesimo ‘no' secco da parte dell'Italia allo sbarco di migranti nei nostri porti la nave di Open Arms con 300 persone a bordo sta ancora navigando verso la Spagna, mentre quella di Sea Watch, che trasporta 33 persone, sta ancora aspettando un porto in cui sbarcare. "Io sono orgoglioso di aver fatto diminuire il numero dei morti in mare – ha ribadito il ministro degli Interni Matteo Salvini – Il mio obiettivo è che tutti abbiano un futuro nel proprio Paese. I soldi li stiamo spendendo in Africa, in Ghana per esempio", ha detto in diretta Facebook. "Nel nostro Paese entra chi ha diritto chiedendo permesso, per favore, e dicendo grazie". Ieri la nave Sea Watch 3 ha chiesto all'Italia e ad altri Paesi europei un porto sicuro dove sbarcare i profughi recuperati a poca distanza dalle coste libiche. "Sea Watch 3 – ha risposto Salvini – altra nave di un'altra Ong (bandiera olandese) chiede di portare in Italia decine di immigrati. La mia risposta non cambia: i porti italiani sono chiusi, stop al traffico di esseri umani!".

A preoccupare l'ong sono però le condizioni meteo. Questo è l'appello lanciato dalla nave battente bandiera olandese: "Abbiamo pochi giorni di autonomia. Le condizioni meteo in peggioramento per Natale ci preoccupano. Ci auguriamo che presto ci venga indicato un porto sicuro. Abbiamo soccorso 33 persone su un gommone in difficoltà. Le loro condizioni di salute sono buone, non ci sono, per ora, problemi medici. Ieri abbiamo inviato una richiesta di porto sicuro ma ad oggi ancora nessuna risposta". Sea Watch ha parlato di "rimpallo di responsabilità", sottolineando "l'urgenza di sbarcare per portare queste persone al sicuro e perché il diritto marittimo lo prevede".

Anche Open Arms si trova in difficoltà e ieri ha attaccato Salvini: "I viveri stanno finendo, le coperte non bastano per tutti e fa molto freddo. Questa notte un ragazzo è stato portato a Lampedusa dalla Guardia Costiera italiana per una infezione cutanea aggressiva". Sul ministro, ha aggiunto, "c'è poco da commentare, ognuno deve prendersi le proprie responsabilità nei confronti della storia, noi continueremo a fare il nostro lavoro e ad aiutare le persone in difficoltà". La nave è in rotta verso la Spagna, nell'attesa che arrivi "un'altra nostra imbarcazione che dalla Spagna sta arrivando per portarci medicine, viveri e coperte".

Possibile al ministro: "Disumano anche a Natale"

"Continuano gli atti disumani del ministro dell'Interno. Anche a Natale, mentre chiede il rispetto della tradizione del presepe, lascia in mare decine di persone, ‘colpevoli' di essere in fuga da povertà e guerre. L'accoglienza dovrebbe essere un principio guida dell'umanità, sviluppando politiche efficaci al posto dell'apartheid tanto cara a Matteo Salvini. Un'accoglienza che non va praticata solo a Natale" – ha detto in una nota Andrea Maestri della segreteria nazionale di Possibile.

"Salvini continua con la sua propaganda dei porti chiusi e sarebbe opportuno che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, facesse leggere i documenti con cui si certifica la chiusura dei porti. Invece niente, segue solo la scia del ministro dell'Interno. La verità è che il Movimento 5 Stelle è diventato strutturalmente la stampella della disumanità salviniana".