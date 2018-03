Non si separava mai dal suo padrone, lo seguiva tutti giorni nei suoi spostamenti a piedi in giro per la città e così ha fatto anche quando l'uomo è stato aggredito in strada ed è stato accompagnato in ospedale. Lo hanno visto inseguire l'ambulanza fino al pronto soccorso e lì, davanti all'ingresso, si è piazzato aspettando il ritorno del 59enne. Da allora sono passati quattro mesi ma lui, un vecchio cane meticcio, non sa che il padrone non tornerà mai più perché è morto. La commovente storia di amore tra animale e uomo arriva dal Brasile dove gli operatori dell’ospedale Santa Casa di Novo Horizonte ormai hanno adottato il cane, nutrendolo e lasciando per lui all'ingresso una coperta su cui riposare.

Il suo proprietario, un senzatetto di 59 anni, nell'ottobre scorso è rimasto coinvolto di una lite di strada durante la quale è stato accoltellato. Soccorso e trasportato nella struttura sanitaria, è morto pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate. Non ritornerà mai dal suo cane che però non si è rassegnato alla sua scomparsa e ha continuato ad aspettarlo. Dopo due mesi il personale sanitario, che già gli aveva offerto cibo e acqua, aveva anche deciso di trovargli una casa in un canile locale, a 3 km dall'ospedale. Pochi giorni dopo però sono rimasti incredibilmente sorpresi nel vederlo di nuovo all'ingresso: era scappato dal canile per cercare ancora il padrone. "Abbiamo molto da imparare dagli animali. Aspetta tutti i giorni invano, ma l'amore che nutre per il padrone è eterno. Gli animali possono insegnare agli uomini il vero amore" ha scritto su Facebook la donna che ha rivelato per prima la storia .