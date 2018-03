Ha perso il controllo della sua auto andandosi a schiantare contro un albero. Ma, mentre lui dovrebbe essere fuori pericolo, la sua fidanzata di 19 anni e un amico, che viaggiava sul sedile posteriore, sono in condizioni gravissime e lottano tra la vita e la morte. E' successo la notte scorsa, poco prima della mezzanotte di sabato 24 marzo, in via Riviera a Pordenone. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di una Bmw non ne è riuscito a mantenere il controllo, per cause ancora in via di accertamento, e a poca distanza dal ponte pedonale di Adamo ed Eva si è schiantato contro un arbusto. La macchina si è completamente accartocciata intorno al tronco sulla parte anteriore.

Il ragazzo alla guida, un 19enne di origine pakistana, è rimasto illeso nell'impatto, mentre la ragazza, sua coetanea di origine rumena, e un altro giovane che viaggiava sui sedili posteriori sono stati trasportati in ospedale in codice rosso da due ambulanze inviate sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Questo ultimi sono rimasti incastrati e per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone che hanno tagliato le portiere e il tetto della Bmw con le pinze oleodinamiche. Sul posto le forze dell'ordine hanno poi compiuto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.