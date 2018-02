Drammatico incidente stradale questa mattina a Fontanafredda, nella provincia di Pordenone. Una ragazza di diciannove anni di Sarmede (Treviso) ha perso la vita. Stando a una prima ricostruzione dell’incidente mortale che è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino, la giovane vittima, che viaggiava a bordo di una Citroen Saxo, si è scontrata con una Ford Scudo per cause ancora al vaglio della polizia stradale di Spilimbergo e Pordenone. Lo schianto fatale è avvenuto poco dopo l’uscita dell’autostrada A23 Sacile Est.

Gravemente ferito il conducente dell’altra auto – Per la diciannovenne veneta non c’è stato nulla da fare: inutili per lei i soccorsi intervenuti sul posto. Le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e la ragazza è praticamente deceduta sul colpo. È rimasto ferito in maniera grave anche il conducente dell’altra auto, soccorso e portato in ospedale in elicottero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, per ricostruire la dinamica del tragico incidente.