Paura nel cuore della notte a Pordenone. Alle 3 di notte è suonato l'allarme alla centrale dei vigili del fuoco di via Interna. Come si legge sul Gazzettino, in edificio di via Fratelli Bandiera sei persone sono rimaste bloccate dentro l'ascensore. Nessuno blocco della corrente o guasto tecnico: semplicemente una imprudenza che avrebbe potuto costare molto cara. L'ascensore della palazzina, infatti, è in grado di supportare il peso quattro persone. Invece, come detto, ci sono entrati in sei, tutti uomini, di nazionalità straniera, a quanto pare.

Momenti di terrore da parte degli occupanti: il mezzo non è rimasto bloccato bensì ha iniziato scivolare verso il basso. Fino al seminterrato, dove poi ha arrestato la sua corsa. Per loro fortuna, il sistema di sicurezza ha funzionato bene, altrimenti l'ascensore si sarebbe schiantato. E le conseguenze sarebbero stati probabilmente tragiche. A quanto pare è stato proprio il peso delle persone che erano salite a farlo scivolare lentamente per diversi piani. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno riportato l'ascensore al primo accesso, non senza fatica, liberando le sei persone che erano al loro interno. Nessuno si è fatto male.