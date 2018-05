Ancora una notte di sangue sulle strade italiane. Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, martedì 1 maggio, intorno alle 22:30 in via Aquileia a Pordenone lungo la Pontebbana, dove si sono scontrate frontalmente una Ford Fiesta e una Opel Astra. Una ragazza di 24 anni, Jessica Paganini, originaria di Maniago e residente a Udine, ha perso la vita, mentre altri tre ragazzi, tutti di età compresa tra i 17 e i 18 anni, sono rimasti feriti nell'impatto, ma non sono in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, che era da sola alla guida della Fiesta, procedeva in direzione Fiume Veneto quando si è verificata un’improvvisa invasione di corsia, per cause ancora in via di accertamento. L’impatto, localizzato in particolare sulla parte anteriore sinistra delle due auto, è stato violentissimo.

La ragazza è deceduta sul colpo e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare duramente per liberarla dalle lamiere della sua auto, all'interno della quale era rimasta incastrata. Sono rimasti feriti i quattro passeggeri della Opel, tra un uomo di 41 anni di Pordenone che era alla guida della Fiesta e tre giovani che viaggiavano con lui come passeggeri: si tratta di un ragazzo di 18 anni e due di 17 anni, tutti residenti tra Cordenons e Pordenone. La statale è stata riaperta al traffico a mezzanotte e mezza, ma le auto sono state poste sotto sequestro per permettere agli inquirenti di effettuare tutti i rilievi del caso per fare chiarezza su quanto avvenuto.