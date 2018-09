in foto: Immagine di repertorio

Ennesimo dramma sul lavoro nella mattinata di lunedì in Friuli Venezia Giulia. Un operaio di 42 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente all'interno di un cantiere per la realizzazione di una strada privata. L'episodio poco dopo le 11 a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone dove abitava anche la vittima. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'operaio avrebbe trovato una morte orribile: schiacciato tra due mezzi in movimento che non si sarebbero accorti di lui, una macchina movimento terra e il camion sul quale era caricato il materiale asportato che poi doveva trasferire altrove.

Purtroppo per l'uomo sono stati inutili i successivi soccorsi medici allertati dagli altri operai presenti sul cantiere che hanno assistito alla drammatica scena. Vista la gravità dei fatti, oltre alla ambulanze del 118 dalla centrale Sores di Palmanova è stato fatto arrivare anche un elicottero di emergenza ma ogni tentativo di rianimare il 42enne è risultato vano e i medici hanno dovuto dichiarane la morte sul posto. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia di Pordenone che ora dovranno far luce su quanto accaduto indagando assieme agli ispettori dell'Azienda sanitaria specializzati nella verifica delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro