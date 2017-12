Il corpo senza vita di quella che sembra essere una giovane donna è stato trovato nel primo pomeriggio di ieri nelle acque del fiume Noncello, a Pordenone, nella zona dietro all'area della Fiera. Lo hanno rinvenuto gli agenti della polizia di Stato della questura di Pordenone intorno alle 14. Il cadavere potrebbe appartenere a una persona che era scomparsa due giorni fa senza lasciare traccia e per cui era stato attivato il piano delle ricerche. I vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti per il recupero della salma alle 16 di ieri; la morte della donna potrebbe essere avvenuta per annegamento; si tratta al momento, però, solo di una ipotesi. Il decesso potrebbe essere sopraggiunto anche per altre cause; è stato immediatamente informato il magistrato di turno della Procura di Pordenone. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.