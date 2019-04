Una giornata all'insegna del divertimento con gli amici si è trasformata in tragedia per due adolescenti in provincia di Pordenone. Stavano tornando dalla tradizionale grigliata di Pasquetta quando sono finiti con la loro auto in un canale di irrigazione, il Cellina Meduna, per cause che sono ancora in via di accertamento, e sono morti sul colpo, per annegamento, dopo essere rimasti intrappolati all'interno della macchina. Sono Elisa Pitussi, 16 anni, e Catalin Fendic, 19enne di origine moldava, entrambi residenti a Spilimbergo, le vittime dell'incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 aprile, a San Giorgio della Richinvelda, lungo via Poligono. Entrambi tornavano da Vivaro. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il conducente avrebbe perso il controllo della Ford Fiesta, in un tratto rettilineo, ma la vettura sarebbe uscita fuori strada, cappottandosi.

Sui fatti indagano gli agenti della Polizia di Stato. Quando i Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno estratto i corpi dalle lamiere della macchina, per i giovani non c’era più niente da fare: sono rimasti incastrati nell'abitacolo, le portiere erano bloccate e non sono riusciti a uscire. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati due amici che li stavano precedendo con la Panda: non vedendoli arrivare, hanno provato a chiamarli sul cellulare senza ricevere alcuna risposta. Sono tornati indietro e hanno scoperto la tragedia. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, ne hanno potuto solo dichiarare il decesso. I due ragazzi studiavano entrambi a Udine, lei al Percoto e lui al Malignani, dove era iscritto all'ultimo anno e avrebbe a breve dovuto affrontare l'esame di Maturità. Catalin, inoltre, era un grande sportivo che, oltre ad aver preso parte alla squadra di pallamano della scuola, era noto per la sua passione per il karate. Alcuni dei loro familiari, come riporta la stampa locale, sarebbero stati colti da malore dopo aver ricevuto la notizia della loro morte.