Un ragazzo di diciotto anni residente a San Donà di Piave (Venezia), V.M. le sue iniziali, è rimasto ferito dopo essere caduto scendendo con lo snowboard sulle piste del Piancavallo, nella provincia di Pordenone. Da quanto ricostruito, il ragazzo è caduto a causa di un cumulo di neve e si è procurato un trauma cranico fortunatamente non grave. Il diciottenne non indossava il casco. Le sue condizioni sanitarie sono state valutate sul posto dal medico della squadra del Cnsas e dopo l’incidente il ragazzo è stato affidato ai genitori con la raccomandazione di recarsi in ospedale per dei controlli ulteriori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Inevitabile l'appello a usare più prudenza possibile sulle piste sciistiche.

Neve e gelo mandano in tilt gli impianti – Oltre all’incidente dell’adolescente, nella mattinata di giovedì il soccorso alpino di Pordenone è stato contattato dalla direzione del polo sciistico in Piancavallo per intervenire su tre degli impianti del comprensorio rimasti bloccati a causa di una violenta ondata di gelo abbattutasi sulle montagne già dal tardo pomeriggio di mercoledì. I tecnici del Soccorso Alpino si sono attivati in particolare nei punti più pericolosi e ripidi degli impianti facendo a loro volta assistenza ai tecnici già sul posto.