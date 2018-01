A Cordenons, nella provincia di Pordenone, un ragazzino di dodici anni ha raccontato di essere stato aggredito in casa da qualcuno col volto coperto. Il giovane ha detto di aver aperto la porta di casa sua e di essersi ritrovato faccia a faccia con l’intruso nel corridoio d’ingresso. Intruso che lo avrebbe colpito, probabilmente con un pugno, dietro l’orecchio. Un colpo che ha fatto perdere i sensi al ragazzo che poi si sarebbe risvegliato, inspiegabilmente, sul divano di casa. A quel punto il giovane, non riuscendo a ricordare bene quanto accaduto, ha immediatamente chiamato il padre. L’uomo si è precipitato a casa e ha mobilitato i soccorsi. Portato in ospedale, al reparto di pronto soccorso pediatrico di Pordenone, il ragazzo aveva una tumefazione dietro l’orecchio sinistro e lamentava un dolore al collo. È stato trattenuto in osservazione, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Non risulta che qualcosa sia stato rubato in casa – Come ricostruiscono i quotidiani locali, il ragazzo non ha saputo spiegare come mai si era disteso. È stato lo stesso ladro, forse pentito di averlo colpito, ad adagiarlo sul divano? Toccherà ora agli investigatori tentare di trovare riscontri nei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e individuare l’autore dell’aggressione. Secondo quanto emerso finora, comunque, non risulta che qualcosa sia stato rubato in casa: forse, capendo di essere stato scoperto, il ladro si è dato alla fuga prima di mettere a segno il colpo. La polizia scientifica, a quanto riferisce la Questura, non ha neppure riscontrato apparenti segni di effrazione.