Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, torna al centro della polemica sul web sulla vicenda della ricostruzione del ponte di Genova e sulla revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. Dopo la pubblicazione di una sua foto, sorridente, davanti al plastico del Ponte Morandi durante la trasmissione Porta a Porta, Toninelli è di nuovo al centro delle critiche di molti utenti per aver pubblicato una foto su Instagram con una didascalia che ha suscitato l’indignazione di molti. Non a caso, quella didascalia è stata prontamente rimossa e sostituita da una frase diversa. “Ho revocato la revoca della concessione al mio barbiere”, scriveva, prima di cancellare il post, ironizzando sulla volontà di revocare la concessione ad Autostrade. Una ironia che non viene ben vista da chi ricorda a Toninelli che a causa della tragedia del Ponte Morandi sono morte 43 persone.

Nella foto di Toninelli si vedono con lui i due bambini e il suo barbiere, alle sue spalle. Poco dopo la pubblicazione della didascalia incriminata, Toninelli fa un passo indietro e cambia le parole usate sul social network: “Assieme ai miei piccoli. Un momento di relax in mezzo a tanti impegni e tante sfide. Almeno con i capelli sono riuscito a darci un taglio”. Non si sa se la prima didascalia di Toninelli fosse una risposta ironica a un pezzo, altrettanto sarcastico, di Lercio, dal titolo “Revocata la concessione al barbiere di Toninelli” e pubblicato una settimana fa. Lercio è notoriamente un finto giornale che riporta notizie non reali, esasperando alcune situazioni e personaggi e ironizzando spesso sui politici. Se pure quella di Toninelli fosse una risposta ironica a Lercio, però, in molti la vedono più come una mancanza di rispetto su una vicenda drammatica, in quanto a parlare è un ministro.

Renzi: ‘Ironizza su tragedia, non sta bene’

Inevitabili le polemiche da parte dell’opposizione sull’uscita infelice, seppur rimossa, di Toninelli. L’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, scrive su Twitter: “Non bastava il no alla Gronda o il plastico del ponte: Toninelli insiste a ironizzare su una tragedia. Quest’uomo non sta bene, aiutatelo”.

La pensa come lui anche Andrea Marcucci, capogruppo dem al Senato: “C’è una sola parola per descrivere il ministro Toninelli: imbarazzante. Mi chiedo se sia in grado di gestire un ministero così complesso e di affrontare una tragedia come quella di Genova? L'esponente 5 stelle sembra il ministro delle gaffe e dei passi falsi”.