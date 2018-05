Mentre erano in servizio, avevano parcheggiato il grosso camion a bordo strada ma sulle strisce riservate alle auto della polizia, allontanandosi poi nell'edificio vicino. Mai avrebbero pensato di trovare al loro ritorno una bella multa per divieto di sosta incollata sul parabrezza del veicolo di emergenza. Il grosso camion infatti è un mezzo dei vigili del fuoco in servizio che si è ritrovato multato dagli agenti addetti al traffico per sosta in zona riservata ai mezzi delle forze dell'ordine. L'episodio è accaduto in Gran Bretagna dove la foto del mezzo multato è stata pubblica online, diventando subito virale e scatenando migliaia di commenti degli utenti dei social.

La squadra di pompieri del West Sussex ha spiegato che tutti i membri si erano fermati per utilizzare la palestra vicina al parcheggio durante il servizio perché autorizzati dai comandi in quando quella interna alla caserma dei vigili del fuoco era in ristrutturazione . "Visto che le regole ci impongono di essere in grado di entrare nel mezzo entro 47 secondi per un'emergenza e che l'unico parcheggio vicino era riservato ai mezzi di polizia, credevano di aver parcheggiato in modo appropriato", hanno spiegato i pompieri, aggiungendo: "Comprendiamo e apprezziamo che ognuno abbiamo il proprio lavoro da svolgere ed è così che funziona la nostra società ma quando necessario bisogna essere più elastici". Dopo le polemiche, fortunatamente le autorità locali responsabili della sanzione hanno dichiarato che la multa sarà revocata in quanto è stato accertato che i vigili del fuoco erano in servizio.