Stava prestando servizio sul set di Motherless Brooklyn, il nuovo film con Bruce Willis, diretto da Ed Norton, quando una violenta esplosione ha scatenato un incendio dal quale non è riuscito a salvarsi. Michael Davidson, un vigile del fuoco di New York, ha perso la vita avvolto dalle fiamme: insieme agli altri uomini della sua squadra era intervenuto per mettere in salvo gli occupanti di una casa di Harlem, quartiere della Grande Mela, ma è rimasto egli stesso vittima dell'incendio.

Stando a quanto accertato finora dall'inchiesta aperta per fare chiarezza sulla vicenda le fiamme erano scaturite nel seminterrato di un edificio, dove era stato allestito il set del film Motherless Brooklyn, un adattamento del romanzo di Jonathan Lethem diretto da Ed Norton e interpretato da Bruce Willis,Alec Baldwin, Leslie Mann e Willem Dafoe. Secondo i media statunitensi, è stato il regista a notare il fumo e lanciare l'allarme. "Con nostro grande dolore, abbiamo saputo che un vigile del fuoco di New York ha perso la vita combattendo contro le fiamme, e siamo addolorati per la sua famiglia", hanno scritto in una nota Norton e i produttori del film. "I vigili del fuoco di New York City sono davvero i più coraggiosi del mondo. Abbiamo assistito con stupore a come hanno affrontato il fumo per assicurarsi che tutti fossero al sicuro e come hanno combattuto per contenere le fiamme e impedire che si diffondessero, mettendo in pericolo le loro vite come fanno tutti i giorni".

Il New York City Fire Department ha fatto sapere che il collega, Michael Davidson, aveva 37 anni, era padre di quattro figli e sovente si era distinto con coraggio in svariate occasioni. Oltre ai suoi quattro figli, Davidson lascia la moglie, Eileen. "La nostra città ha perso un eroe stasera", ha dichiarato il sindaco, Bill DeBlasio, aggiungendo: "Le preghiere di 8,5 milioni di newyorkesi sono con sua moglie, i suoi quattro figli e i suoi cari"