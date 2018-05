Nuove sorprese dagli Scavi della Regio V al Parco Archeologico di Pompei. In questi giorni sta venendo alla luce una nuova casa, la Domus dei Delfini, lussuosa e raffinata dimora di fronte alla Casa delle Nozze d’Argento. Finora sono stati rinvenuti affreschi dai colori vivaci, tra cui spiccano numerosi dettagli: un pavone, un pappagallo, una pernice, caprioli, animali fantastici e appunto i delfini che danno il nome alla casa, che probabilmente apparteneva a un notabile della città.

Di recente, sempre nel Regio V, è stato scoperto un intero vicolo sommerso dai lapilli dell’eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d’Argento.