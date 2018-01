Come tutti i bambini in questo periodo, era influenzata e accusava i tipici sintomi dell'influenza stagionale, ma le sue condizioni si sono presto aggravate causandole una polmonite fulminante che in poco tempo l'ha portata via. Così è morta inaspettatamente a soli 5 anni Audrey Lou Jandernoa, una bambina statunitense affetta da sindrome di down originaria di Ada, nello stato del Michigan, negli Stati Uniti d'America. Audrey è stata vittima del cosiddetto virus respiratorio sinciziale (VRS), una infezione delle vie aeree inferiori, riconosciuto come il più importante virus in patologia delle vie aeree del bambino.

"C'era qualcosa di speciale in Audrey, portava un sorriso e un calore a chiunque entrasse in contatto con lei", ha ricordato Dan Behm, sovrintendente delle Forest Hills Schools, l'istituto dove la piccola frequentava un programma di educazione speciale per la prima infanzia. Tutti nella comunità locale però la ricordano come una bambina amante del divertimento e con un sorriso contagioso sottolineando che la drammatica vicenda è una tragedia per tutti. Il VRS che ha ucciso Audrey colpisce anche gli adulti ma quasi sempre in questi agisce come un comune raffreddore senza particolari precauzioni, invece può essere mortale nei bambini piccoli o nelle persone con un sistema immunitario debole. Non ci sono indicazioni sicure per evitarlo, gli unici consigli medici son quelli di stare lontano da persone che siano state colpite e lavarsi sempre bene le mani