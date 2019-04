"Vogliono bloccarmi mettendomi paura, ma non faccio silenzio" così il sindaco di Polizzi Generosa, nella città metropolitana di Palermo, ha denunciato la vicenda nata attorno a una vecchia strada locale, chiusa per frana ben tredici anni fa e mai più riaperta. Dopo aver chiesto per mesi che qualcuno degli enti locali predisposti prendesse provvedimenti, infatti, lo stesso primo cittadino, Giuseppe Lo Verde, ha fatto realizzare i lavori di sistemazione del tratto di strada ma per tutta risposta è stato denunciato da un funzionario dell’ex Provincia per lavori non autorizzati. In realtà la denuncia è a carico di ignoti ma ovviamente chi l'ha fata sapeva benissimo che lo stesso sindaco aveva dato il via libera ai lavori, tra l'altro effettuati da ditte locali gratis e quindi senza nessun costo per l'amministrazione locale.

"La necessità di ripristinare il collegamento stradale deriva dal fatto che è l'unica via rimasta ai proprietari di terreni per raggiungere le proprie abitazioni rurali" ha sottolineato il Sindaco, spiegando a Repubblica: “Ritengo la denuncia un atto contro di me. È un atto contro il sindaco di Polizzi Generosa che in questi mesi ha alzato la voce contro chi avrebbe dovuto riparare la strada e da anni non ha fatto niente". “A chi ha firmato la denuncia voglio ricordare che lo scorso 3 aprile abbiamo fatto avere via Pec al sindaco della città metropolitana una ordinanza sindacale con la quale si disponevano provvedimenti di massima urgenza sulla strada. Nell'ordinanza si diceva che avevamo ricevuto disponibilità da sei ditte locali a eseguire i lavori senza alcuno aggravio per il Comune. Dal 3 aprile al 23 aprile, quando sono stati effettuati gratuitamente i lavori sulla strada, sono trascorsi venti giorni senza che nessuno rispondesse all'ordinanza recapitata” ha concluso Lo Verde.

A spiegare i motivi della denuncia è stato il capo di Gabinetto della ex Provincia e ora Città metropolitana di Palermo che così ha commentato: "Nessuna PEC è stata ricevuta dai nostri uffici, sembra per un errore di digitazione dell'indirizzo da parte del Comune di Polizzi. In ogni caso, i nostri funzionari hanno fatto un sopralluogo rilevando che questi lavori che lo stesso sindaco Lo Verde ha definito ‘tampone' non hanno eliminato la condizione di pericolo determinata dai rischi di frane e quindi, poiché qualcuno ha rimosso la relativa segnaletica di pericolo, non si poteva non segnalare la situazione alle Autorità".