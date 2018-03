Verranno celebrati domani alle ore 15, in forma solenne, nella basilica Santissima Annunziata a Firenze, i funerali di Giovanni Politi, 51 anni, il sovrintendente capo della Polizia di Stato morto domenica scorsa nella caserma ‘Fadini' di Firenze a causa di un incendio divampato nell'armeria e di una conseguente esplosione in una stanza dell'edificio. Dalle ore 10 di domani camera ardente nella questura di Firenze, con ingresso da via San Gallo. Sulla vicenda sono in corso accertamenti per stabilire le circostanze del decesso dell'uomo. Politi era rientrato da pochi minuti da un servizio allo stadio e si apprestava a finire il turno domenicale di lavoro. Ieri è stata effettuata l'autopsia di cui è attesa la relazione del medico legale.

L'incendio è divampato nel commissariato di Via della Fortezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto faticare non poco per domare le fiamme. Una volta messo in sicurezza l'edificio è stato trovato il corpo di Giovanni Politi, 52 anni, residente nel capoluogo toscano. Il poliziotto aveva prestato servizio allo stadio ed era rientrato in questura per cambiarsi da pochi minuti. Gli inquirenti stanno tentando di capire che cosa abbia provocato l'incendio. I locali interessati sono quelli dell'armeria. Per questo sono state chiaramente udite diverse esplosioni innescate proprio dal fuoco e dal calore.