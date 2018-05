Era stato assegnato da appena 15 giorni presso il commissariato di Venezia, al commissariato San Marco, Francesco Brescia, 24 anni, originario di Monopoli (Bari). Ieri pomeriggio era a Trieste, a casa della fidanzata, quando si è sparato con la pistola di ordinanza. Al momento non sono ancora note le cause del gesto: i colleghi di Venezia, che lo conoscevano da poco ma con cui aveva già legato, non sono ancora riusciti a darsi una risposta. 24 ore prima del suicidio, il ragazzo aveva lavorato regolarmente e ieri si stava godendo il meritato riposo durante la sua giornata libera.

Francesco era pugliese. Aveva sempre avuto il sogno di entrare in Polizia e ora che ci era riuscito nessuno riesce a capacitarsi sulle motivazioni che lo hanno spinto ad un gesto tanto estremo. Sulla vicenda indagano i colleghi di Trieste. Al momento pare non abbia lasciato alcun biglietto d’addio o di spiegazioni. Al momento nessuna ipotesi è da scartare, anche se, come detto, nessuno dei colleghi veneziani (per quanto Francesco in due settimane non avesse ancora fatto in tempo a creare dei legami di amicizia solidi) sarebbe riuscito a intuire nulla sulla sua sofferenza.

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768