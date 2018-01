Attimi di paura oggi ad Iquique, in Cile, durante la visita di Papa Francesco nel Paese sudamericano. Mentre il corteo del Pontefice stava sfilando per le strade della città sede vescovile, infatti, una poliziotta, impegnata nel servizio d'ordine proprio in occasione dell'evento, è improvvisamente caduta dal cavallo, rischiando di essere travolta dalla stessa papamobile che stava passando in quel momento. Bergoglio, che ha assistito all'intera scena, ha fatto subito bloccare la macchina e di conseguenza l'intero convoglio e ha deciso di scendere per prestare aiuto all'agente rimasta ferita. Con lui si sono avvicinati anche i vescovi e gli uomini della sicurezza ma non è stato necessario il loro intervento

La donna infatti è stata prontamente soccorsa dai colleghi e successivamente dai medici e infine è stata caricata su un'ambulanza per il trasporto in ospedale. Papa Francesco si è chinato su di lei e l’ha abbracciata rivolgendole parole di consolazione e ringraziandola per il suo servizio. Solo a questo punto il Papa è risalito sul veicolo e ha ripreso il suo cammino. A scaraventare la donna a terra, come si vede in alcuni video girati dai fedeli in attesa del passaggio del Papa, è stato il cavallo che si è improvvisamente imbizzarrito disarcionandola, nonostante fosse tenuto da un altro agente a terra. È molto probabile che l'animale si sia innervosito per la folla urlate e festosa, dalle immagini infatti si vede che era già agitato e veniva tenuto per le briglie ma proprio nel momento esatto del passaggio del Papa ha scaraventato a terra l'agente costringendo l'autista della papa mobile a fare una sterzata improvvisa per evitare l'impatto.