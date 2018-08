Un inquietante episodio di repressione e violenza ha avuto luogo ieri mattina all'ufficio stranieri della polizia del quartiere San Lorenzo di Palermo: a un immigrato, trascinato con la forza fuori dalla volante, due poliziotti hanno spruzzato in faccia dello spray urticante, nonostante fosse del tutto innocuo perché ammanettato e a terra, oltre che in un luogo ampiamente presidiato da uomini delle forze dell'ordine. Un episodio che ha destato indignazione e su cui la Clinica legale per i diritti umani dell'università di Palermo ha chiesto chiarimenti, anche avanzando la possibilità di presentare un esposto in Procura.

Sulla vicenda, documentata in un video pubblicato ieri da Repubblica, la questura di Palermo ha spiegato che il giovane migrante, non ancora identificato al momento dell'arresto, era stato fermato con l'accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficial: "Il giovane straniero – dichiara la questura – è stato bloccato dagli agenti delle volanti in un bar di via Maqueda mentre, dopo aver tentato di rubarla, con i cocci di una bottiglia minacciava i titolari del bar e alcuni turisti. Il giovane era molto agitato ed aggressivo – dicono dalla questura – ha danneggiato la volante durante il trasporto e si rifiutava di essere segnalato. Ha anche danneggiato l’ufficio segnalazioni. L’utilizzo dello spray urticante è stato necessario per evitare che l’arrestato mettesse in pericolo se stesso e gli agenti”.

Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, ha commentato l'accaduto:"Se il Ministro degli Interni – scrive in una nota – si sente autorizzato a sequestrare una nave della guardia costiera italiana impedendone l'attracco e costringendo quasi 200 persone a restare a bordo in violazione della Costituzione e di una quantità di leggi italiane e trattati internazionali, è ovvio che ci si possa sentire autorizzati ad usare lo spray urticante contro un migrante immobilizzato. Quest'ultimo, dalle immagini di Repubblica, non sembra avere avuto alcuna possibilità di nuocere alla polizia. Riteniamo che questo sia un fatto grave ed in palese violazione dei diritti della persona. L'utilizzo dello spray urticante viene autorizzato solo in situazioni di particolare pericolo, dunque non quando una persona è ammanettata – secondo quanto attestato dal video del quotidiano. Tutto questo è grave e richiede a nostro avviso un intervento del Questore di Palermo, al quale chiediamo anche di spiegare all'opinione pubblica cosa sia accaduto e quali siano le responsabilità soggettive ed oggettive di una così triste vicenda. I numerosi episodi di razzismo verificatisi in queste settimane destano preoccupazione ed è necessario fugare qualsiasi dubbio sull'operato di polizia e forze dell'ordine palermitane, sempre attente alla tutela dei diritti fondamentali della persona".