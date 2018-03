Chissà se voleva fare lo spiritoso puntando sulla simpatia degli agenti per farla franca o se davvero credeva di poterla passare liscia, sta di fatto che un automobilista, fermato da una volante, ha mostrato ai poliziotti una patente a nome di Homer Simpson con tanto di foto del noto personaggio dei cartoon creato da Matt Groening. L'episodio nei giorni scorsi lungo le strade di Milton Keynes, nel Sud Est dell'Inghilterra. A rivelare l'accaduto, attraverso il suo account twitter, è stata la Thames Valley Police, la polizia territoriale locale responsabile delle contee del Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire. "All'inizio di questa settimana, l'agente della polizia stradale Phillips ha fermato una macchina a Milton Keynes, quando ha chiesto la conducente di identificarsi con la patente di guida gli è stato consegnato questo documento… " hanno scritto gli agenti nel tweet a correndo di una foto eloquente.

Come si vede dallo scatto, infatti, l'automobilista, un uomo, invece di presentare una licenza di guida valida ha tirato fuori una versione simile che era completa di una foto di Homer Simpson. Il fantasioso documento includeva anche la data di nascita del personaggio, l'indirizzo di Springfield e la firma. Per il guidatore però la trovata non è andata bene e, oltre alla multa, per lui è scattato anche il ritiro della vettura. "L'auto del guidatore è stata sequestrata e lui è stato segnalato per guida senza assicurazione e guida senza una licenza adeguata. D'oh!" ha scritto la polizia su twitter.