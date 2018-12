Un matrimonio inusuale quello di Mohamed Iltaf Sheikh, parlamentare 77enne britannico che ha deciso di sposare una donna più giovane di lui di 45 anni, dopo averla lasciata, quasi sull’altare, solo sei anni prima. Sheikh è un esponente dei Tory che ha fondato il Conservative Muslim Forum, e ha sposato Guli Muradova, cameriera di 32 anni. La notizia è stata riportata dal Daily Mail che racconta anche come la storia della coppia sia iniziata: i due si erano incontrati al bar dove la ragazza lavorava. L’uomo, miliardario e che ha fatto la sua fortuna grazie nel settore delle assicurazioni, conquistò la ragazza portandola a pranzo in alcuni hotel di lusso. Ma la moglie dell’uomo, Shaida Sheikh, si è opposta alla relazione tra i due e ha anche incontrato la cameriera nel suo bar.

A quel punto la cameriera è tornata in Uzbekistan, ma il miliardario non si è rassegnato, tanto da seguirla e chiederle di sposarla. Il matrimonio è stato così organizzato e doveva celebrarsi a Londra nel dicembre del 2012, ma alla fine – a soli due giorni dalle nozze – Sheikh si è tirato indietro, annullando la cerimonia. L’uomo ha poi divorziato dalla sua moglie, dopo 25 anni, ed è potuto così tornare con la ragazza, molto più giovane di lui. Così si sono potute celebrare finalmente le nozze tra il politico e la cameriera. I due hanno pubblicizzato il loro matrimonio anche sui canali social. Sheikh è nato in Kenya e cresciuto in Uganda: è stato nominato ‘life peer’ – una sorta di parlamentare a vita ad honorem (simile ai nostri senatori a vita) – nel 2006.