Sondaggi politici, calano Fratelli d'Italia e Pd: chi prende più voti tra i partiti FdI e Pd perdono entrambi tre decimi, mentre il M5s è stabile.Rimonta la Lega, che guadagna quattro decimi ma non riesce a superare Forza Italia, anch'essa in crescita. Ecco chi vince e chi perde secondo l'ultimo sondaggio di Swg.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia e Partito democratico calano in egual misura, mentre il Movimento 5 Stelle resta stabile. Rimonta la Lega, che guadagna quattro decimi. Bene anche Forza Italia, che resta davanti al Carroccio. Vediamo chi va meglio e chi va peggio nei sondaggi secondo l'ultima rilevazione di Swg.

La classifica dei partiti

Fratelli d'Italia perde tre decimi e scende al 29,7%. Il calo lo allontana, anche se di poco, dalla soglia psicologica del 30% ma FdI continua a dominare nei sondaggi, dove è stabilmente primo. A pesare sulla flessione potrebbero essere i contrasti registrati nella maggioranza attorno al tema del riarmo europeo, su cui i tre partiti di governo si sono spaccati, salvo poi ricompattarsi successivamente in vista dello scorso Consiglio europeo a cui ha partecipato Meloni.

Stessa sorte grossomodo è toccata al Partito democratico, che risulta in discesa (-0,3%) e si attesta al 22,4%. Anche per i dem il riamo è stato divisivo e ha provocato tensioni all'interno del partito, tra la corrente degli ‘schleniani' da un parte e quella dei riformisti dall'altra. Ora il Pd sembra aver ritrovato una linea unitaria sul tema, ma le divergenze delle scorse settimane potrebbero aver avuto ricadute sui consensi.

Resta stabile invece, il Movimento 5 Stelle che al momento è al 12,2%. Sulla politica estera il partito di Giuseppe Conte si è mostrato compatto e dopo la decisione di non partecipare alla piazza per l'Europa lo scorso 15 marzo con gli altri partiti d'opposizione, ha rilanciato una propria manifestazione, prevista il prossimo 5 aprile, per protestare contro "l'Europa delle armi".

Tornando ai sondaggi, nel resto del centrodestra si registrano variazioni interessanti. La Lega balza in avanti con un +0,4% e sale all'8,4%. Tuttavia la crescita non è sufficiente a realizzare il sorpasso su Forza Italia. Anche gli azzurri infatti, riportano un segno più (+0,2%) che li porta al 9,3%. Negli ultimi giorni i due partiti sono stati protagonisti di uno scontro a distanza scatenato dalla telefonata tra il vicepresidente americano JD Vance e Matteo Salvini, che secondo gli azzurri avrebbe così sconfinato nelle competenze del loro leader e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il clima tra i due sembra piuttosto acceso, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dai vari esponenti di maggioranza, con Fratelli d'Italia che cerca di abbassare i toni e mediare tra gli alleati.

Per quel che riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi-Sinistra è in lieve calo (-0,1%), ma tutto sommato non si discosta dai livelli raggiunti dopo l'ultima tornata nazionale ed è data al 6,2%. Azione invece, guadagna lo 0,1% ed è sopra la soglia di sbarramento, al 3,6%, diversamente da Italia Viva, che raccoglie il 2,4% (+0,2%). Infine, Più Europa è all'1,8% (-0,1%), seguita da Noi Moderati, all'1% (-0,1%).