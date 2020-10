Matteo Salvini continua a far parlare di sé: oggi si è presentato sul palco di Augusta, in Sicilia, senza mascherina, l'unico a non indossarla come si vede dai video circolati in rete, nonostante una recente ordinanza della Regione disponga l'uso obbligatorio del dispositivo di protezione anche all'aperto e 24 ore su 24. Il leader del Carroccio ha preso parte ad uno dei comizi in programma proprio in Sicilia in questi giorni in vista delle elezioni Comunali, contravvenendo alle nuove disposizioni regionali che prevedono "l’obbligo" per ogni cittadino al di sopra dei 6 anni di "tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità quando si è fuori casa", mentre nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata "se si è nel contesto di presenze di piu’ soggetti", a meno che non "ci si trovi tra congiunti o conviventi". Tanto è vero che anche tra il pubblico tutti indossano diligentemente la propria mascherina.

Non sono mancate le contestazioni. "Fate un applauso a quelli che si ricordano di essere al mondo solo per insultare il prossimo. Che vita grama, essere al mondo non per portare le proprie idee, ma per insultare quelle degli altri. È la vita triste – ha aggiunto il leader della Lega – di quelli che ironizzano sulla malattia di Trump: chi scherza sulla vita e sulla morte è un poveretto". Salvini nel corso del suo breve intervento ha anche parlato di immigrazione: "Sono orgoglioso di andare a processo, ho difeso l’Italia e gli italiani. Abbiamo fatto tutto nel pieno rispetto della vita e della legge, risvegliando l’Europa, difendendo il nostro paese le regole. Non vedo l’ora di ritornare al governo per rifare quello che ho fatto", ha detto sul caso Gregoretti, aggiungendo che "confermo la promessa, manderemo a casa il ministro Azzolina. Non è in grado di gestire neanche un asilo nido".

