Salvini dice che il vicepresidente della Commissione Ue è da ricovero e che il Mes non serve a nulla “L’ideologia alla Timmermans è una follia, una roba da ricovero coatto”, dice il ministro dei Trasporti parlando del pacchetto sul clima voluto dal vicepresidente della Commissione europea.

A cura di Tommaso Coluzzi

Le idee green portate avanti dalla Commissione europea sono "da ricovero coatto". Parola del ministro dei Traporti e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Il leader della Lega, durante il lungo dibattito a cui ha partecipato questa mattina, ospite di Bruno Vespa al Forum in Masseria, ha attaccato nuovamente le istituzioni europee: "La Commissione Ue sta portando avanti un approccio ideologico anti-sviluppo e anti-Italia", ha detto Salvini, facendo riferimento a un obbligo di avere "tutto elettrico". E qui ha aggiunto: "Mi auguro che l'ideologia alla Timmermans, cioè l'euro 7, sia una follia assolutamente da archiviare. Se mi dici che dal 2035 non posso più mettere sul mercato modelli di auto a combustione interna, obblighi le aziende a fare un passaggio prima del 2035 dall'euro 6 all'euro 7, è una roba da ricovero coatto".

"Dire che dal 2035 o si usa l'elettrico o niente, è qualcosa che probabilmente conviene a qualcuno – ha poi insinuato Salvini – Ho visto i dati sullo scambio Germania-Cina. Esportazioni dalla Germania verso la Cina: meno 23%. Importazioni dalla Cina alla Germania: più 28%". Secondo il vicepresidente del Consiglio, "come c'è stato un Qatargate", allora "ci potrà essere un Cinagate", perché "alcune scelte o sono figlie di ignoranza o di convenienza". Insomma, in sostanza Salvini ha accusato le istituzioni europee di essere corrotte dalla Cina per spingere sulla transizione verso l'elettrico.

Un altro nodo europeo, oltre quello della transizione ecologica ed energetica, è quello del Mes, su cui il governo Meloni continua a puntare i piedi: "Il record del Btp Valore è indice di fiducia del paese, da parte degli italiani, e a differenza del Mes che ci vincolerebbe a scelte prese da soggetti privati in altri Paesi, questi soldi vanno nelle mani degli italiani – ha sottolineato Salvini – ora il Mes ha perso qualsiasi appeal, necessità e vantaggio. Non è utile, né vantaggioso". Il vicepresidente del Consiglio ha anche negato che ci possa essere uno scambio tra "la revisione del patto di stabilità e la firma del Mes".