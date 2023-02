Renzi, il Pd, la Twingo e la Ferrari: arriva la risposta di Giuseppe Conte “Avevano una Ferrari e l’hanno scambiata con una Twingo”, ha detto Matteo Renzi parlando di sé stesso, Calenda e del Pd. “Renzi voleva dire: prima di entrare in politica potevo permettermi una Twingo, adesso con i soldi dei sauditi una Ferrari…”, gli ha risposto Giuseppe Conte.

A cura di Annalisa Girardi

"Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo". La battuta di Matteo Renzi, che ha preso in prestito una canzone di Shakira per attaccare il Partito democratico, ha sollevato non poche polemiche. "Nel Pd avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con industria 4.0 e jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin e Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo", ha detto il leader di Italia Viva ad un evento per sostenere la corsa di Letizia Moratti alle regionali in Lombardia, citando l'ultima canzone di Shakira dedicata all'ex Gerard Piqué.

"Renzi voleva dire: prima di entrare in politica potevo permettermi una Twingo, adesso con i soldi dei sauditi una Ferrari…", è stata la replica di Giuseppe Conte durate un comizio elettorale. Ma non è stato l'unico a intervenire: "Dice Matteo Renzi ‘avevano una Ferrari (leggi Jobs Act) e l'hanno scambiata con una Twingo'. Matteo, il punto è che la Ferrari non era di nostra proprietà, ma ce l'aveva data in leasing la destra. La Twingo la stiamo pagando a rate, ma è nostra", ha scritto Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Partito democratico, su Twitter.

"A sinistra, nel congresso del Pd, cito testuale: Goffredo Bettini ha detto che dobbiamo recuperare la scintilla della Rivoluzione d'Ottobre. La più giovane deputata ha detto che dobbiamo recuperare la figura di Lenin e, spiegando perché entrano nel Pd, che noi abbiamo abbandonato, Speranza ha detto che dobbiamo abbattere il neoliberismo", sono state le parole esatte dell'ex presidente del Consiglio dall'evento in sostegno a Moratti.

Leggi anche Duello social tra Salvini e Schlein su cannabis: la candidata alla segreteria Pd straccia il leader Lega

Renzi ha pubblicato quello spezzone del suo intervento anche sui suoi canali social, scrivendo: "Con noi industria 4.0, JobsAct, unioni civili, 80€. Adesso Giarrusso, reddito di cittadinanza, richiami a Lenin. Avevano una Ferrari, l’hanno scambiata con una Twingo (cit.)".