I migranti a bordo della Ocean Viking saranno redistribuiti tra gli Stati membri dell'Unione europea. Lo ha detto un portavoce della Commissione affermando che l'esecutivo Ue è pronto a "coordinare i ricollocamenti volontari" dei 572 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave umanitaria di Sos Mediterranee. Il funzionario ha quindi chiesto a tutti i Paesi Ue di "partecipare allo sforzo in uno spirito di solidarietà e responsabilità condivisa per gestire la migrazione in Europa". La richiesta di coordinare i ricollocamenti non è ancora arrivata, ha precisato, ma non appena verrà fatto l'Ue sarà pronta a fornire sostegno.

Le operazioni di sbarco sono cominciate questa mattina alle 11.30 presso il porto di Augusta. "I minori non accompagnati e i casi medici specifici sono stati i primi a toccare terra. Tutti si stanno sottoponendo ai test Covid-19", ha scritto la Ong su Twitter pubblicando un video in cui si vede anche scendere dalla nave una persona in carrozzina, probabilmente minore, uno dei 183 che si trovavano a bordo.

Ieri la Ong ha annunciato che le fosse stato assegnato un porto sicuro, quello di Augusta per l'appunto, scrivendo su Twitter: "Questa sera la Ocean Viking ha ricevuto dalle autorità marittime italiane una notizia di cui avevamo particolarmente bisogno: i 572 sopravvissuti sbarcheranno in Sicilia. È un sollievo immenso sapere che il loro dramma in mare è quasi finito e che le sei operazioni di salvataggio saranno presto completate". Gli attivisti hanno poi condiviso una foto dei naufraghi sul ponte della nave, pieni di gioia per la notizia ricevuta. Nelle ultime ore la situazione si era fatta particolarmente tesa, dopo svariati giorni in mare sotto il Sole cocente senza ricevere alcuna indicazione sul da farsi: un uomo, in preda alla disperazione, si è gettato in mare ed è stato poi soccorso dall'equipaggio.