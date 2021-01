L’Italia torna tutta in zona rossa. Anche se solamente per due giorni: il 5 e il 6 gennaio in tutto il territorio nazionale varranno le regole previste per la zona rossa natalizia, le stesse dei giorni di Natale, Santo Stefano o Capodanno. Il ritorno in zona rossa per questi due giorni è previsto dal decreto Natale, che ha introdotto regole più rigide per i giorni festivi e prefestivi. Dal 7 gennaio l’Italia tornerà tutta in zona gialla, anche se per poco. Con l’ultimo decreto, infatti, il weekend del 9 e 10 gennaio tutta l’Italia sarà in zona arancione. Poi si tornerà alla suddivisione delle Regioni in base ai diversi colori: gialla, arancione e rossa. Così come avvenuto fino a prima del Natale.

Le regole per l’Italia in zona rossa

In zona rossa restano vietati gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune. Per giustificare quei pochi spostamenti consentiti serve l’autocertificazione. Da presentare, quindi, in caso di movimenti per lavoro, salute o necessità e per i casi di ritorno al domicilio, alla residenza o all’abitazione. Consentiti anche gli spostamenti verso le seconde case, ma solamente se si trovano all’interno della stessa Regione. Possibili anche le uscite per passeggiate vicino casa e per lo svolgimento di attività sportiva in solitaria.

Le visite a parenti e amici in zona rossa

Come già avvenuto durante il periodo natalizio, resta la possibilità di far visita a parenti e amici, ma con delle restrizioni. Sono consentite solamente una volta al giorno, all’interno della stessa Regione, e dalle 5 alle 22 (rimane infatti il coprifuoco alle 22). Inoltre gli spostamenti per le visite possono essere effettuati da massimo due persone, a cui si può aggiungere anche un minore di 14 anni, una persona disabile o una persona non autosufficiente con cui convivono. Le visite sono permesse anche al di fuori del proprio comune (ma nella stessa Regione), seguendo le stesse regole.

Il 5 e 6 gennaio chiusi bar, ristoranti e negozi

In questi due giorni di zona rossa resteranno chiusi bar e ristoranti, fatta eccezione per l’asporto (fino alle 22) e per le consegne a domicilio (consentite senza limiti orari). Chiusura anche per i negozi, con la sospensione delle attività del commercio. Restano aperti solamente alcuni esercizi: supermercati, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per la prima infanzia, barbieri, parrucchieri e librerie.