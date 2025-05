video suggerito

L'esame di Meloni: cosa c'è dietro le risposte e i silenzi della premier alla Camera È online la nuova puntata di "A microfoni spenti" il podcast di Fanpage.it che vi racconta tutto quello che si muove dentro e attorno i palazzi del potere politico al tempo di Giorgia Meloni. Questa settimana approfondiamo l'intervento della premier alla Camera per rispondere alle domande dei parlamentari, tra cui quelle sulla situazione di Gaza.

A cura di Marco Billeci

È online il nuovo episodio di "A microfoni spenti", il Podcast di Fanpage.it che racconta la politica italiana ai tempi di Giorgia Meloni. L'appuntamento è per ogni sabato alle ore 13.00 e la voce è quella del nostro reporter, Marco Billeci, che vi porterà dentro e attorno ai palazzi del potere per svelare gli intrighi e le strategie che prendono piede quando i microfoni, appunto, si spengono.

Questa settimana apporofondiamo l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera per il premier time, il botta e risposta di un'ora e mezza tra la presidente del Consiglio e i parlamentari di maggioranza e opposizione. Un appuntamento molto atteso anche perché doveva rappresentare l'occasione in cui Meloni sarebbe stata costretta a rompere il silenzio mantenuto per giorni sulla drammatica evoluzione della situazione nella Striscia di Gaza.

Nel podcast ripercorreremo anche gli altri momenti salienti del premier time, spiegando quali sono stati e per quali motivi, i passaggi delle risposte di Meloni finiti sotto la lente d'ingrandimento degli osservatori e dei partiti d'opposizione. E vi racconteremo perché, pur in una giornata così cruciale per i lavori della Camera, l'attenzione di diversi deputati è stata catturata anche da altro.

