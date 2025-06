video suggerito

Dal G7 al vertice Nato, per Meloni e il governo si apre un mese decisivo: il nuovo episodio di “A microfoni spenti” “A microfoni spenti” è il nuovo Podcast di Fanpage.it che racconta storie, retroscena e curiosità: il dietro le quinte della politica italiana. In questa puntata parliamo dei prossimi appuntamenti internazionali che aspettano la premier Meloni: sul tavolo ci sono molti temi chiave anche per decidere le prossime mosse dell’esecutivo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Marco Billeci

È online il nuovo episodio di "A microfoni spenti", il Podcast di Fanpage.it che racconta la politica italiana ai tempi di Giorgia Meloni. L'appuntamento è per ogni sabato alle ore 13.00 e la voce è quella del nostro reporter, Marco Billeci, che vi porterà dentro e attorno ai palazzi del potere per svelare gli intrighi e le strategie che prendono piede quando i microfoni, appunto, si spengono.

"A microfoni spenti" si ascolta direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcasto o ancheAmazon Music) e YouTube.

Questa settimana facciamo il punto sui prossimi appuntamenti internazionali che aspettano Giorgia Meloni. Da metà giugno a metà luglio infatti l'agenda è particolarmente fitta, tra il G7 in Canada e il vertice Nato, passando per il Consiglio europeo e la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina organizzata a Roma.

Saranno date cruciali per capire quali prospettive si presenteranno davanti al nostro governo su temi come la difesa e i dazi. In questo episodio del podcast vi spieghiamo come la premier si prepara a questi appuntamenti, quali risultati cercherà di ottenere e quali rischi le si presentano davanti.

