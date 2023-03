Chi è Pia Klemp, capitana antifascita della nave Louise Michel, finanziata da Banksy e sequestrata Pia Klemp, 39enne capitana della Louise Michel, la nave Ong finanziata dall’artista Banksy e sotto sequestro a Lampedusa, ha molti tratti in comune con Carola Rackete: tedesche entrambe, hanno avuto problemi con la giustizia per via del loro impegno umanitario con i soccorsi in mare.

"Non considero il salvataggio in mare come un'azione umanitaria ma come parte di una lotta antifascista". Sono le parole pronunciate da Pia Klemp, la 39enne attivista capitana della Louise Michel, la nave Ong finanziata dall'artista Banksy, su cui ieri sono stati posti i sigilli.

Della capitana, spesso accostata a Carola Rackete – la capitana della Sea Watch che si fece arrestare pur di far entrare la sua nave in porto e portare a terra i migranti che aveva soccorso, sfidando l'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini – una definizione molto esaustiva l'ha data proprio Banksy: "Un tipo tosto".

Il comando della nave Ong l'ha assunto quattro anni fa, per volere dell'artista, che ha deciso di sostenere una missione nel Mediterraneo per soccorrere i migranti in difficoltà nel braccio di mare tra la Libia e l'Italia. Come Carola Rackete Pia Klemp è tedesca, ma a differenza di Rackete che viene da Preetz, la capitana della Louise Michel è di Bonn.

Le due donne hanno in comune anche l'interesse per l'ambiente. Prima di passare alla Sea Watch e in seguito alla Iuventa, la comandante della Louise Michel ha infatti studiato biologia marina e ha lavorato per diversi anni con l'organizzazione Sea Shepherd, partecipando a missioni internazionali per proteggere la fauna marina. Rackete è invece laureata in Scienze navali e trasporti marittimi, ed è stata prima volontaria per la tutela dell'ambiente in una riserva della Kamčatka, poi in mare su navi da ricerca e impegnate in spedizioni scientifiche in Artide e Antartide.

In comune anche il passaggio dall'impegno per l'ambiente al salvataggio delle vite dei profughi nel Mediterraneo, segnato per tutte e due da strascichi giudiziari. Rackete paga le conseguenze più pesanti con gli arresti domiciliari, revocati dopo quattro giorni, ma il processo si conclude con l'assoluzione. Ancora incerto invece il destino giudiziario di Klemp, relativo a quando era al comando di un'altra nave di soccorso, la Iuventa. Il procedimento è nella fase dell'udienza preliminare, l'accusa è di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e il rischio è di una condanna a 20 anni di carcere.

L'impegno delle due capitane per i migranti è stato premiato nel 2019 dal Comune di Parigi con un'onorificenza. Ma Klemp ha rifiutato la medaglia come forma di protesta contro la politica sui migranti della Francia. Poco tempo dopo ha ricevuto la lettera di Banksy, in cui l'artista la informava che le avrebbe messo disposizione i suoi soldi per comprare una barca, intitolata poi all'anarchica femminista francese Louise Michel.

Cosa succede alla nave Louise Michel

La Louise Michel resterà ferma al porto di Lampedusa dopo l'ultima missione in cui sono stati salvati 178 migranti: secondo le autorità italiane gli attivisti hanno violato il codice di condotta delle Ong compiendo salvataggi multipli e complicando il coordinamento dei soccorsi. La Louise Michel, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso in acque libiche, aveva ignorato l'indicazione delle autorità di raggiungere il porto di Trapani, dirigendosi verso altri tre barconi in difficoltà su cui si stavano dirigendo anche mezzi della Guardia costiera.

"La nave ha avuto un comportamento che complicava il delicato lavoro di coordinamento dei soccorsi e la non osservanza delle disposizioni ha inoltre rallentato il raggiungimento di un porto di sbarco per i migranti salvati nel primo intervento, inizialmente individuato in quello di Trapani dal ministero dell'Interno – è l'accusa dell'autorità marittima – inducendo così a ridisegnare la decisione in modo da far convergere l'arrivo della ong, per motivi di sicurezza e di urgenza, nel porto di Lampedusa, già peraltro sollecitato dai numerosi arrivi di migranti di questi ultimi giorni".