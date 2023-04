Baldino a Fanpage.it: “Deputati di maggioranza sono i veri fannulloni, come pensano di governare?” “Come possono pensare di governare l’Italia quando non sono nemmeno in grado di governare i loro gruppi parlamentari? Dopo aver insultato per anni i percettori del Reddito di cittadinanza, dicendogli di andare a lavorare, oggi abbiamo scoperto che sono loro i veri fannulloni”: lo dice Vittoria Baldino (M5s) a Fanpage.it, commentando la bocciatura dello scostamento di bilancio alla Camera.

A cura di Annalisa Girardi

La maggioranza è andata sotto alla Camera. "Non abbiamo mai assistito ad uno spettacolo e ad una inadeguatezza di questo tipo". Lo ha detto, ai microfoni di Fanpage.it, la vicecapogruppo del Movimento Cinque Stelle a Montecitorio Vittoria Baldino, commentando la bocciatura dello scostamento di bilancio in Aula, a causa le troppe assenze tra i banchi della maggioranza. "O sono dei dilettanti allo sbaraglio oppure sono lacerati al punto da non riuscire ad approvare provvedimenti essenziali per la vita del Paese. Non sappiamo cosa sia peggio", ha aggiunto.

Secondo Baldino, visto quanto accaduto, è evidente che la maggioranza di Giorgia Meloni non sia in grado di stare al governo. "A questo punto, come possono pensare di governare l’Italia quando non sono nemmeno in grado di governare i loro gruppi parlamentari? Dopo aver insultato per anni i percettori del Reddito di cittadinanza, dicendogli di andare a lavorare, oggi abbiamo scoperto che sono loro i veri fannulloni", ha poi concluso.

Oggi la Camera era impegnata nell'esame del Def. In Aula è arrivata anche la richiesta di scostamento di bilancio, collegata sempre al Documento di economia e finanza. Per approvarla servivano 201 voti, ma quelli a favore sono stati solo 195. Scorrendo i tabulati della votazione è emerso che mancavano 25 deputati della maggioranza: 11 della Lega, 9 di Forza Italia e 5 di Fratelli d'Italia. In più, sempre tra le fila della maggioranza, mancavano 19 deputati in missione.

Dopo la bocciatura della richiesta, le opposizioni hanno criticato duramente il centrodestra. Alcuni parlamentari hanno affermato che dopo quanto accaduto Meloni dovrebbe salire al Colle.