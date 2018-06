Nuova polemica contro il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte. Durante una visita a Seul, nel corso di un incontro con la comunità filippina locale, il controverso presidente settantatreenne ha baciato sulle labbra una lavoratrice. Prima Duterte ha scelto due giovani donne e le ha invitate a salire sul palco per donare loro la copia di un libro, poi ne ha abbracciata una e ha chiesto ripetutamente all’altra di baciarlo sulle labbra. Lei, visibilmente nervosa, ha esitato ma alla fine ha accettato di dare il bacio. Un bacio che, riferisce la Bbc news, si è consumato tra le risate e gli applausi dei presenti in sala ma la scena, ripresa in diretta tv, è stata accolta con aspre polemiche in patria. Un gruppo per la difesa dei diritti delle donne l’ha definita “schifosa teatralità di un presidente misogino”, mentre la senatrice dell'opposizione Risa Hontiveros l'ha a sua volta definita una “spregevole esibizione di sessismo e un grave abuso di autorità”. La senatrice ha inoltre accusato il presidente delle Filippine di agire come un “re feudale”.

Non è la prima volta che Duterte viene accusato di non rispettare le donne – Tantissime anche le critiche in rete per Duterte: il gesto teatrale davanti alla folla di connazionali emigrati in Corea del Sud ha infatti fatto infuriare molti cittadini. “Quel bacio è una tipica molestia – ha twittato una persona – Praticamente ha usato il suo potere per forzare la povera ragazza a dare il suo consenso”. “Nessun rispetto per le donne”, si legge in un altro tweet. Da quanto emerso, la donna che ha dovuto baciare il presidente si chiama Bea Kim, è sposata e ha due figli. Avrebbe detto di non aver visto alcuna “malizia” nel bacio del presidente, che però è stato già in passato accusato più volte di comportamenti inappropriati nei confronti delle donne, e che ha una partner da molto tempo dalla quale ha avuto una figlia.