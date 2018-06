Lei si chiama Giovanna Cristina Vivinetto, è una giovane siciliana di 24 anni che frequenta l'università e ha una passione, la poesia. Il suo romanzo in versi, pubblicato da Interlinea, si intitola "Dolore minimo" è così denso di talento che ha convinto la grande scrittrice Dacia Maraini a scriverle la prefazione:

È un romanzo in versi che racconta la sofferenza di chi non si riconosce nel corpo in cui vive, la fatica di sentirsi divisi e la necessità di diventare madre di se stessi, mettendo al mondo da sola una nuova persona. E il suo continuo essere e non essere quel corpo, vedersi diventare a poco a poco un'altra persona, la gioia, la sorpresa e anche il senso di vuoto di quella nuova nascita, Giovanna Cristina Vivinetto ce lo racconta col ritmo serrato e affascinante della sua dolente lingua poetica.

Purtroppo, però, non tutti sono della stessa opinione. E così finisce ha la poesia (così come la transessualità) della Vivinetto finisca denigrata sui social dalla onlus ProVita, la stessa che sta tappezzando le nostre città di manifesti contro l'aborto e di iniziative a sostegno della famiglia cosiddetta naturale. Non importa che l'autrice abbia uno sguardo profondo, la sua opera non merita attenzione perché, secondo ProVita, la transessualità non può essere poesia. Questo è il post di Facebook: