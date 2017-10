Da predatore a preda il passo può essere assai breve. Ne sa qualcosa il "povero" pitone che in Indonesia qualche giorno ha attaccato un uomo, ferendolo ad un braccio, ma in tutta risposta è stato preso d'assalto dagli amici della vittima designata che, dopo averlo ucciso, l'hanno fatto a pezzi e fritto in padella.

Mentre stava facendo il suo lavoro di guardiano a una piantagione di palme, il vigilante Robert Nababan si è imbattuto in un pitone gigante lungo ben sette metri a Batang Gansal, distretto dell'isola di Sumatra: "Il pitone era enorme, 7,8 metri di lunghezza", ha dichiarato il capo della polizia locale, Sutarja. Nababan, 37enne a cui spesso capita di maneggiare serpenti, ha tentato di catturarlo con un sacco di iuta ma il rettile si è divincolato e lo ha morso al braccio. L'intervento di un altro vigilante e degli abitanti del villaggio che hanno colpito il pitone con un bastone di legno ha salvato la vita di Nabadan, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Gli abitanti hanno poi fatto a pezzi il serpente e lo hanno fritto in padella, traendone una succulenta cena consumata in compagnia. Batang Gansal se la caverà con qualche giorno di ospedale.