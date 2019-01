Quando gli agenti di una volante sono giunti sul posto all'alba in seguito di una chiamata di emergenza da parte della donna che lamentava una aggressione da parte del marito in casa, hanno trovato l'abitazione completamente a soqquadro con mobili distrutti e suppellettili sparsi per le stanze e la donna ferita. È l'ennesima scena di violenza domestica scoperta nelle scorse ore dai carabinieri di Pistoia che hanno tratto in arresto un 61enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo, F.C., che ha anche precedenti di polizia non specifici, è stato condotto presso il comando dei carabinieri e trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari dell'Arma, l'uomo sarebbe rincasato la mattina presto in evidente stato di ubriachezza, iniziando a litigare con la consorte 36enne per motivi che non sono stati chiariti. Al culmine della discusone e dopo averla minacciata di morte sarebbe passato alle vie di fatto, danneggiando mobilia e suppellettili dell’appartamento prima di colpirla con dei cocci di bottiglia. La donna è rimasta lievemente ferita ad un ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dove i medici l'hanno medicata avviando il protocollo rosa per chi subisce violenza.