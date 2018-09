Apparentemente era il classico bravo ragazzo: un trentenne che prestava servizio come accompagnatore su uno scuolabus di un comune della provincia di Pisa, disponibile anche a dare lezioni di italiano ai figli di coppie straniere. In verità, però, si trattava di un presunto pedofilo sospettato di aver abusato di minori, e che per questo è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di un bambino di nove anni. L'uomo, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, lavora come accompagnatore sugli scuolabus per conto di un Comune della Valdera.

Da tempo il padre e la madre della giovanissima vittima, entrambi stranieri, si erano rivolti al trentenne chiedendogli di aiutare il figlio a imparare l'italiano. Le indagini, scaturite mesi fa dopo una segnalazione della madre, hanno riscontrato una serie di presunte violenze sessuali confermate anche da alcune testimonianze raccolte dagli inquirenti. Prove piuttosto pesanti che hanno convinto il tribunale a disporre la misura cautelare. E' stata proprio la mamma del bimbo a notare strani comportamenti nel figlio e ad avere forti sospetti sul ragazzo: da qui la decisione di recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti il trentenne, una volta rimasto solo in casa con il bambino, lo costringeva a compiere atti sessuali. Nel corso delle indagini è stato anche ascoltato il bimbo in presenza di uno psicologo in veste di consulente tecnico. Da quanto emerso finora il trentenne non avrebbe abusato di altri minori incontrati durante il suo lavoro sugli scuolabus.