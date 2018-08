Tragedia sfiorata in Toscana, dove oggi, mercoledì 22 agosto, un cartello stradale è crollato sulla Firenze-Pisa-Livorno, più precisamente sul ramo pisano, tra le uscite di Cascina e Pontedera-Ponsacco in direzione Firenze, finendo sulla carreggiata e riuscendo a evitare per un pelo le macchine in transito. Nessun danno è stato segnalato, ma tanta è stata la paura tra gli automobilisti, che hanno deciso di immortalare immediatamente la scena, che ben presto è finita sui social network e ha fatto il giro del web. Nel momento della caduta era in atto un forte temporale con violente e improvvise raffiche di vento, pioggia e soprattutto numerosi fulmini, e sulla carreggiata opposta è caduto un albero. Si sono segnalati rallentamenti e sul posto è intervenuta anche la polizia stradale, oltre ai Vigili del Fuoco, ma la situazione è tornata poco dopo sotto controllo.

Ci saranno accertamenti per capire cosa sia davvero successo: fra le ipotesi più probabili il fortissimo vento degli attimi precedenti al crollo o un camion che, secondo quanto ricostruito, avrebbe urtato uno dei due cartelli blu. Tra chi ha condiviso l'immagine c'è anche Francesco Berti, portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle. "Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Autostrade per l'Italia ha avuto in manutenzione questo tratto per 10 anni, fino al 2013. Adesso è compito della società AVR. Va tutto bene?", ha scritto sul proprio profilo Twitter rivolgendosi ad Autostrade, la società finita nell'occhio del ciclone in seguito al crollo del ponte Morandi di Genova dello scorso 14 agosto.